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قطع المياه عن قرى عدة... والسبب؟

منذ ساعة واحدة
المياه

المياه

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أعلنت “المصلحة الوطنية لنهر الليطاني” مشروع ري صيدا – جزين النموذجي في لبعا، في بيان “حصول عطل مفاجئ على الشبكة الرئيسية في بلدة لبعا، قبل المأخذ المزدوج رقم ٨ – ٩ /٤ بمسافة ١٠ أمتار، ما استدعى الى قطع المياه عن الشبكة الرئيسية وبالتالي قطع مياه الري عن بلدات: مراح الحباس، كرخا، لبعا، الشواليق، كفريا، وادي بعنقودين، كفرجرة، الصالحية، مجدليون، عبرا، وجزء من بلدة بقسطا، وستقوم فرق الصيانة في دائرة ري لبعا بالكشف على العطل وتحديد حجمه ليصار بعدها الى تأمين القطع والأكسسوارات اللازمة لإجراء الصيانة. وستستغرق عملية الصيانة مدة لا تقل عن خمسة أيام من تاريخ ٣١ /10/٢٠٢٢”.

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