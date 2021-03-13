قطع طرق وإقفال محلات ... الإحتجاجات تمتد لكل لبنان

عمد عدد من السائقين العموميين الى قطع طرق تؤدي الى ساحة النجمة في مدينة صيدا بسياراتهم، احتجاجا على تفلت سعر صرف الدولار.

الى ذلك، اغلقت المحال التجارية في صيدا أبوابها بعد ارتفاع الدولار،

وفي البقاع عدد كبير من البقالات والمتاجر أقفلت أبوابها بسبب ارتفاع الدولار.

كما أطلقت دعوات عبر مكبرات الصوت في الجوامع في الإقليم و برجا و شحيم للنزول الى الشارع.

يشار أيضاً إلى أن القسم الأكبر من محطات الوقود في عكار قد أقفلت أبوابها ايضاً، ورفعت الخراطيم بحجة نفاذ كميات البنزبن والمازوت، وتشهد بعض المحطات المفتوحة، زحمة كبيرة على أمل الحصول وإن بكميات قليلة، على البنزين أو المازوت.

خارطة الطرق المقفلة:

* الطرقات المقطوعة ضمن بيروت: كورنيش المزرعة بالاتجاهين والمنارة مقابل النادي الرياضي وتقاطع قصقص والكولا وجميع الطرقات المحيطة بساحة الشهداء والبربير باتجاه المتحف وفي محلة الروشة.

* الطرقات المقطوعة ضمن سرية زحلة: تعلبايا، دير زنون، الروضة

* الطرقات المقطوعة ضمن سرية بيت الدين: الناعمة والجية

وفي عدد من المناطق ايضا، من بعلبك الى طرابلس مرورا ببر الياس وراشيا، سجلت اعتصامات واقفال المحلات وقطع الطرقات احتجاجا على تحليق العملة الخضراء.

– قطع السير على دوار ابو علي في طرابلس.

– قطع السير محلة ساحة النور طرابلس

– قطع السير على طريق عام صيدا القديمة مقابل كسر زعيتر بالاتجاهين.

الطرق التي أعيد فتحها:

– اعادة فتح السير في محلة ساحة النجمة في صيدا