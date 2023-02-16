الخميس 25 رجب 1444 ﻫ - 16 فبراير 2023 |
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قطع طريق أبلح احتجاجًا على استشهاد أحد عناصر الجيش

منذ 35 دقيقة
قطع طريق أبلح احتجاجًا على استشهاد أحد عناصر الجيش

قطع طريق أبلح احتجاجًا على استشهاد أحد عناصر الجيش

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عمد أهالي بلدة أبلح إلى قطع الطريق العامة في البلدة بالإطارات المشتعلة والسيارات احتجاجًا على استشهاد أحد عناصر الجيش من أبناء أبلح، خلال عمليّات دهم في بلدة حورتعلا في البقاع.

وكانت قيادة الجيش اللبناني قد أعلنت في بيان “استشهاد ثلاثة عسكريين ومقتل ثلاثة مطلوبين خلال الاشتباكات التي وقعت في بلدة حورتعلا- البقاع”.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش عن عمليات دهم لمنازل مطلوبين بتجارة المخدرات تنفذها وحدة من الجيش ودورية من مديرية المخابرات في بلدة حورتعلا- البقاع. وقد تعرض العناصر لإطلاق نار فردوا على مصادر النيران ما أدى إلى وقوع إصابات من الجانبين.

وكانت البلدة قد شهدت اشتباكات عنيفة على خلفية مداهمة قامت بها دورية كبيرة من القوة الضاربة بحثاً عن مطلوبين، استُخدمت فيها أسلحة متوسطة وخفيفة.

إلى ذلك، داهم الجيش منازل مطلوبين بعد إطلاق النار باتّجاه عناصر في المخابرات أثناء البحث عن أحد المطلوبين.

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