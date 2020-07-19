قطع طريق ضهر البيدر بدعوة من النائب سيزار المعلوف

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لبى عدد من المواطنين دعوة النائب سيزار المعلوف لقطع طريق ضهر البيدر.

وفي الامس كشف المعلوف أنه سيقوم مساء الأحد وفي تمام الساعة السابعة باقفال طريق ضهر البيدر “حتى إشعار آخر.”

وقال المعلوف:” أدعو أهلي في البقاع الى مشاركتي للوقوف معاً بوجه ظلم واستهتار هذه الدولة بمحافظة البقاع، وحرماننا من المشاريع الإنمائية وكأننا بذلك ننتمي الى دولة أخرى.”

وأضاف: “المطالب واضحة جداً:

أولاً: وضع آلية صارمة يُحدّد من خلالها أوقات سير الشاحنات، والتشديد على أهلية السائقين.

ثانياً: صيانة وإعادة تأهيل طريق ضهر البيدر الدولي بأسرع وقت، مع تحديد يوم بدء تنفيذ المشروع والإلتزام بإنهائه حسب مهلة زمنية محدّدة باليوم والتاريخ.”

وتابع:”مخطئ من يظنّ أن أهالي البقاع لا ظهر لهم، وما لم نحصل عليه من خلال الإجتماعات والبذات الرسمية سنحققه بقوة وإرادة الشعب في الشارع.”

كشف النائب سيزار المعلوف أنه سيقوم مساء يوم الأحد المُقبل وفي تمام الساعة السابعة باقفال طريق ضهر البيدر “حتى إشعار آخر.”

وقال المعلوف:” أدعو أهلي في البقاع الى مشاركتي للوقوف معاً بوجه ظلم واستهتار هذه الدولة بمحافظة البقاع، وحرماننا من المشاريع الإنمائية وكأننا بذلك ننتمي الى دولة أخرى.”

وأضاف: “المطالب واضحة جداً:

أولاً: وضع آلية صارمة يُحدّد من خلالها أوقات سير الشاحنات، والتشديد على أهلية السائقين.

ثانياً: صيانة وإعادة تأهيل طريق ضهر البيدر الدولي بأسرع وقت، مع تحديد يوم بدء تنفيذ المشروع والإلتزام بإنهائه حسب مهلة زمنية محدّدة باليوم والتاريخ.”

وتابع:”مخطئ من يظنّ أن أهالي البقاع لا ظهر لهم، وما لم نحصل عليه من خلال الإجتماعات والبذات الرسمية سنحققه بقوة وإرادة الشعب في الشارع.”