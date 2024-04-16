قطع طريق في جبيل وتعديل مسارات المرور.. ما السبب؟

أصدرت بلدية بلاط – قرطبون ومستيتا في قضاء جبيل بيانًا يعلن فيه عن قطع الطريق في منطقة الاستديرة الجديدة بالقرب من “زعتر وزيت” و”Black Barn” وصولًا إلى مفرق مستيتا، ضمن إطار استكمال أعمال تعبيد الطرقات في المنطقة.

وقالن البلدية إن أعمال الفلش الزفت تستمر من النقطة المذكورة أعلاه، مما يستدعي قطع المرور خلال اليومين الحاليين: اليوم 16/4/2024 وغدًا 17/4/2024، حيث سيتم منع مرور الشاحنات خلال هذه الفترة.

كما أعلنت البلدية عن استمرار أعمال التعبيد على طريق عام مستيتا خلال الأيام القادمة، بين الأربعاء والسبت والإثنين المقبل، مع العمل على تعبيد الحفر الموجودة في النطاق البلدي.

وأهابت البلدية بالمواطنين باتباع إرشادات رجال الشرطة المكلفين بتحويل حركة المرور واستخدام طرق بديلة لتجنب التكدس، مشكورة على تفهم وتعاون المواطنين خلال هذه الفترة، ومؤكدة استمرار العمل على تحسين مستوى الخدمات وضمان راحة وسلامة المواطنين.