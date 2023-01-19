قعقور: ارفعوا الحصانة عن خليل وزعيتر.. وليتوجّهوا إلى التحقيق

قالت النائب حليمة قعقور في بيان: “هناك من اتهمنا مع أهالي الضحايا بالمتاجرة بدم أولادهم، بينما كتلته النيابية تضم متهمين بجربمة المرفأ”.

قعقور تابعت: “ردي كان أن ارفعوا الحصانة عن علي حسن خليل وغازي زعيتر وليتوجّهوا إلى التحقيق، بدل هذا الصراخ”.

كان أهالي ضحايا انفجار المرفأ، قد طلبوا من النواب بعد انتهاء الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية، التوقيع على تعهّد بالمحاسبة في جريمة 4 آب وتعديل القوانين الكفيلة بمتابعة التحقيق وباستقلالية القضاء.

كما أشار الأهالي في بيان، إلى أنّهم سيعلنون “في الإعلام وفي وسائل التواصل الاجتماعي كل اسم التزم معنا في هذه المعركة، أما الذين لن يكونوا معنا في هذه المعركة فسنحاسبهم وسنحملهم مسؤولية عرقلة محاسبة المجرمين، وسنعتبرهم شركاء في الجريمة التي قتلت أولادنا وأهلنا وأحباءنا وهدمت بيوتنا وأرزاقنا وجرحتنا وهجرتنا ودمرت عاصمتنا، لأن الساكت عن الحق، هو شريك في الجريمة”.