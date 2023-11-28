قعقور: لتوثيق انتهاكات العدو على أرضنا والذهاب بها الى المحافل الدولية

أعلنت النائبة حليمة قعقور، في تصريح أدلت به في المجلس النيابي، “أننا في صدد عرض عدد من الأمور على لجنة الادارة والعدل، وعلى الحكومة أن تأخذها بجدية”. وقالت: “وفق القوانين الدولية، هناك انتهاكات تحصل على أرضنا. الجرائم التي نفّذها العدو الاسرائيلي ونزوح عدد كبير من اللبنانيين الذين تم انتهاك حريتهم وعيشهم. هناك مجلس لحقوق الانسان، ومن الأهمية تشكيل لجنة تحقيق بخصوص الاعتداءات الاسرائيلية، وأن نقوم بضغط ديبلوماسي من أجل ذلك. كما يجب أن نذهب الى الاونيسكو لان هناك انتهاكاً للممتلكات الثقافية. ويجب أن يوثق الجيش كل هذه الامور لنذهب بها الى المحافل الدولية”.

وأضافت: “هناك أيضاً تحريض على جريمة الابادة من قبل العدو الاسرائيلي لذلك يجب الذهاب الى محكمة العدل الدولية. لدينا الكثير من المسارات القانونية يجب أن تأخذها الحكومة اللبنانية بجدية، وهذا يحتاج أيضاً الى جهد ديبلوماسي من قبل حكومتنا”.