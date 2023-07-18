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قعقور: ليحضر رئيس الحكومة ووزير المال جلسة لجنة الادارة والعدل لوضع السياسة النقدية

منذ 28 دقيقة
آخر تحديث: 18 - يوليو - 2023 4:07 مساءً
النائبة حليمة القعقور

النائبة حليمة القعقور

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أعلنت النائبة حليمة قعقور، في تصريح بعد مشاركتها في جلسة لجنة الادارة والعدل في حضور نواب حاكم مصرف لبنان، “أنه اتضح لنا أن نواب حاكم مصرف لبنان يعارضون الكثير من سياسات حاكم مصرف لبنان الذي كان يسير بقرارات الحكومة، كما كانوا يعارضون سياسة الدعم”.

وقالت: “برأيي كان من المفروض أن يستقيل نواب الحاكم قبل ذلك وليس الآن، لأن الإستقالة هي هروب من المسؤولية، لأن ذلك يعني ضرب للاستقرار العام في البلد”.

وأضافت قعقور: “تحدث نواب الحاكم عن إجراءات ستتخذ وأقول إن الاجراءات تتخذ من قبل الحكومة، ومن هنا أقول انه يجب أن يحضر وزير المال ورئيس الحكومة الى الجلسة المقبلة للجنة الادارة، وعليهم أن يضعوا السياسة النقدية في المرحلة المقبلة”.

وطلبت أن “يتم وضع الأثر الاقتصادي في أي قرار أو خطة تصنعها الحكومة”.

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