قعقور: نريد حصر السلاح لا لنطمئن العدو بل لنقوّي الجيش

أكدت النائبة ​حليمة قعقور اليوم الثلاثاء، “أننا نريد حصر السلاح لا لنطمئن العدو، بل لنقوّي الجيش اللبنانيّ وهذا ما سيحصل”.

كلام قعقور جاء خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة السياسات العامة للحكومة اللبنانية.

وقالت: “نحن بأمسّ الحاجة إلى الاستراتيجية الأمنية التي تكلمت علنها الحكومة في برنامجها في شأن ملف حصرية السلاح فأين الإستراتيجية الأمنية؟ ولماذا لا تتكلم الحكومة عن الخروقات الإسرائيلية؟”.

كما أضافت قغقور: “”هذه الحكومة قامت بالكثير من الإصلاحات، لكننا أيضًا لم نتلق ردًا على أسئلة كثيرة طرحناها عليها من دين سُجّل على الدولة وأسرى والمجالس التحكيمية”.