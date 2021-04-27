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قفزات متسارعة للدولار في السوق السوداء.. فكم سجل مساء اليوم؟

27 - أبريل - 2021
الدولار و الليرة اللبنانية

الدولار و الليرة اللبنانية

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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء ارتفاعاً ملحوظاً مساء اليوم الثلاثاء، ليسجل ما بين 12700 و12800 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجل صباحاً ما بين 12400 و12450 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وتترقب الأوساط المصرفية والمالية والتجار وأصحاب السوبر ماركت، إطلاق المنصّة الإلكترونية “​صيرفة​” بحيث يمكن ضبط عمليات المضاربة والتحكم بسعر الصرف، سواء أكان لجهة الاستقرار أو سواه من توجهات، بصرف النظر عن تأليف حكومة أو تأخر هذه العملية.

وفي خضم كل هذه المعمعة المصرفية والماليةـ يبقى المواطن اللبناني الخاسر الأكبر من هذا التخبط في ضبط تسعيرة الدولار في السوق السوداء، حيث يتوقّع البنك الدولي أن يسجّل تضخّم الأسعار في لبنان 80% في عام 2021 مقارنة مع 84.3% في عام 2020.

تشير توقعات البنك الدولي، إلى أن تصنيف لبنان الاقتصادي سينخفض من «الفئة العليا للدخل المتوسط»، إلى «الفئة الدنيا للدخل المتوسط». السبب مرتبط بانخفاض معدل الدخل القومي للفرد الواحد إلى ما دون 4 آلاف دولار. وبذلك يصبح لبنان، دولة فقيرة.

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