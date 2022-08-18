قفزة جديدة لدولار السوق السوداء

لا يزال سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء يتأرجح، وبعد أن سجّل حوالى 32 ألف ليرة في الأيام القليلة الماضية، تجاوز ظهر اليوم الخميس 18/8/2022 الـ 33 ألف ليرة.
وبلغ سعر الدولار في سوق الصرّافين 33100 مبيع و33000 شراء.
يذكر أنه وفي ظاهرة خطيرة حصلت الخميس 11/8/2022، اعترض بسّام الشيخ حسين، على تسويفات ومماطلة مصرف “فديرال بنك” الذي رفض الإفراج عن 5500 دولار من وديعته البالغة 210 آلاف دولار، بهدف دفع كلفة علاج والده. علماً أن الشاب كان قد توجّه مراراً إلى المصرف، ولم يحصل سوى على 1000 دولار. “وبعد تفاقم الحالة الصحية للوالد، اضطر بسّام إلى اللجوء للعنف لتحصيل حقوقه”، وفق ما تؤكّده مصادر من عائلته. فتوجّه بسّام، صباح الخميس 11 آب، إلى فرع المصرف في منطقة الحمرا، واحتجز الموظّفين، مطالباً بكامل الوديعة.