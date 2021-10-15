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قفزة جديدة لدولار السوق السوداء

15 - أكتوبر - 2021
الدولار

الدولار

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قفز سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، خلال التعاملات المبكرة من صباح الجمعة، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليتراوح بين 20875 – 20925 ليرة لبنانية لكل دولار.

وعلى صعيد آخر سجل سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية لدى بعض شركات الصرافة، عند فتح تعاملات الجمعة، ليتراوح بين 20800 – 20750 ليرة لكل دولار، بحسب وسائل إعلام محلية.

وحددت البنوك اللبنانية، سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين، وهذا منذ فترة، ومعمول به حتى اليوم.

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان، تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

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