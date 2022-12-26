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قفزة صاروخية مسائية لدولار السوق السوداء مع نهاية 2022

منذ 22 دقيقة
ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار

ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار

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سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء ارتفاعا كبيرا مساء اليوم الإثنين 26\12\2022، فتراوح ما بين 47600 و47800 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان قد سجل في وقت سابق، ما بين 47000 و47100 ليرة لبنانية.

الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة كان قد كشف في تصريح سابق لصوت بيروت انترناشونال ان هناك عدة أسباب لاستمرار ارتفاع سعر صرف الدولار اولها الوضع السياسي غير المستقر اذ ان البلد ما زال من دون رئيس للجمهورية و في ظل حكومة تصريف اعمال وبالتالي ليس هناك من يتخذ الاجراءات اللازمة لمعالجة الازمة الاقتصادية.

اما عن السبب الثاني لارتفاع سعر صرف الدولار فيلفت عجاقة الى وقف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بسبب عدم وجود حكومة فعلية و هذا الأمر يعني غياب الاصلاحات التي ينعكس تطبيقها ايجاباً على الوضع الاقتصادي.

و إذ أكد عجاقة بأنه طالما لم يتم اعادة تكوين السلطة الإجرائية فالمشكلة ستتفاقم وسنبقى نشهد هذا المسار التصاعدي لسعر صرف الدولار لفت الى موضوع التهريب الذي يستهلك اكثر من نصف الدولارات الموجودة في السوق مشيراً الى أنه بعدما كانت عمليات التهريب تطال البضائع اليوم هناك طلب كبير على الدولارات الفريش و هي تهرب الى خارج لبنان.

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