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قفزة ملحوظة لدولار السوق السوداء… الوضع “فلتان”

6 - يونيو - 2021
الدولار

الدولار

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قفز دولار السوق السوداء اليوم الأحد مقابل الليرة اللبنانية بشكل ملحوظ ما يشكل تحذيراً كبيراً بتفلت الوضع الاقتصادي اكثر. وسجل دولار السوق السوداء صباح اليوم 13450 ليرة لبنانية للشراء و13400 ليرة لبنانية للبيع.

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة، ومعمولا به حتى اليوم. وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط. وأعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمس الجمعة أن البنك المركزي سيقوم بعمليات بيع للدولار الأمريكي للمصارف المشاركة على منصة صيرفة “Sayrafa” بسعر 12 ألف ليرة للدولار الواحد. على أن تبيعها المصارف بسعر 12,120 ليرة للدولار الواحد.

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