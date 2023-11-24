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"قلقٌ عام".. والانتظار "سيّد الموقف"!

منذ 5 دقائق
الحدود الجنوبية

الحدود الجنوبية

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أشار النائب السابق محمد الحجار إلى أنّ “الموقف المعلن لحزب الله، هو ما يسري على غزة يسري على الجبهة الجنوبية مع فلسطين المحتلة، أي في حال حصلت الهدنة في غزة سيكون هناك تهدئة من قبل حزب الله مع فلسطين المحتلة”.

وأضاف في حديث مع جريدة “الأنباء” الإلكترونية: “كنا نتمنى أن يكون القرار المتعلق بالسلم وبالحرب بيد الدولة اللبنانية، ولكن للأسف هذا الأمر لم يحصل، وما علينا سوى الانتظار والترقب”، مشيرًا إلى أن هناك “قلقًا عامًا من أن يعمد العدو إلى جرّ حزب الله إلى حرب واسعة، في ظل ما يشهده لبنان من أزمة اقتصادية خانقة وأوضاع معيشية صعبة”.

وفي إطار استمرار الكباش الذي يؤخر بت ملف قيادة الجيش، رأى الحجار أنّ الأمور ذاهبة نحو التمديد للعماد جوزاف عون، وأنه “بحسب كل المعطيات فإن القرار السياسي متخذ ويبقى التوقيت لإقراره، والكل يعلم أن المؤسسة العسكرية يجب أن تبقى بمنأى عن التجاذبات السياسية، وهذا الأمر يسري على المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، الذي تنتهي ولايته بعد أشهر قليلة كي لا نقع باجتهادات من هنا وهناك، وكي لا يحصل ضرر على مؤسسة قوى الأمن الداخلي”.

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