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قلقٌ كبير على الأمن الغذائيّ.. والوضع سيتفاقم!

منذ 4 دقائق
حالة الأمن الغذائي مقلقة للغاية

حالة الأمن الغذائي مقلقة للغاية

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أشارت ممثلة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في لبنان (الفاو)، نورة أورابح حداد، في حديثٍ إلى “صوت لبنان”، إلى أنّ “حالة الأمن الغذائي مقلقة للغاية”.

كما أوضحت أنّه “من المتوقع أن يتفاقم الوضع المعيشي في الأشهر المقبلة”.

يأتي ذلك فيما كان مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر، قد أشار في وقت سابق، أمس الخميس، في حديث لقناة الـ”MTV” إلى أن “التجار قاموا بالاستيراد بكميات كبيرة والتخزين قبل البدء بتطبيق الدولار الجمركي، ولبنان يفتقد الثقة اليوم”، موضحًا أنّ “ما يحصل عندما يرتفع الدولار ترتفع الأسعار الأمر الذي لا نشهده أبدًا عندما ينخفض الدولار، والأسعار تختلف بين رفوف السوبرماركت والصندوق، وللتخلّص من هذه الازدواجية ذهبنا إلى خيار التسعير بالدولار”.

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