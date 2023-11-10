الجمعة 26 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 10 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"قلق أمميّ" من تصاعد التوتر على طول الخط الأزرق.. ودعوة لضبط النفس

منذ 39 دقيقة
آلية تابعة لقوات اليونيفيل في جنوب لبنان

آلية تابعة لقوات اليونيفيل في جنوب لبنان

A A A
طباعة المقال

وزع مكتب الأمم المتحدة في بيروت بيانَ منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان، عمران ريزا، حول الوضع في لبنان قال فيه: “بصدمة ورعب، يشاهد العالم بأسره منذ أكثر من شهر، أعمال العنف التي تتكشف في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، حيث نشهد الخسائر الفادحة في الأرواح والمعاناة التي يتحملها عدد لا يحصى من المدنيين. وفي لبنان، هناك مؤشرات مقلقة حول تصاعد حدّة التوتر، مع تزايد الأعمال العدائية على طول الخط الأزرق”.

أضاف: “وفي الآونة الأخيرة، شهدنا هجمات مثيرة للقلق أسفرت عن مقتل وإصابة مدنيين في جنوب لبنان، من ضمنهم نساء وأطفال وطواقم إعلامية. كما لحقت أضرار جسيمة بالممتلكات الخاصة والبنى التحتية العامة والأراضي الزراعية، ما أجبر أكثر من 25 ألف شخص على النزوح. ويخاطر المزارعون المحليون بحياتهم من أجل حصد الزيتون والتبغ، وهي محاصيل ضرورية تضمن استدامة سبل عيشهم ودخلهم”.

وشدد على “جميع الأطراف بأنه يجب عليهم الالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي أثناء تنفيذ العمليات العسكرية. ويجب حماية المدنيين – بمن فيهم العاملون بالمجال الإنساني والطبي، أينما كانوا. ويجب حماية الأعيان المدنية، بما في ذلك المنازل والأراضي الزراعية والمستشفيات. وفي ظل هذه الظروف القاتمة، أكرر الالتزام الراسخ للأمم المتحدة في لبنان بالبقاء ومواصلة تقديم الإغاثة والحماية للمدنيين المحتاجين، أينما كانوا”.

وختم ريزا داعيًا جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد، وقطعًا، تجنب إلحاق المزيد من المعاناة بالمدنيين.

    المزيد من أخبار لبنان

    رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع
    جعجع: المرحلة تتطلّب دقّة فائفة لتجنيب لبنان "مرّ الحرب"
    عناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية
    "حزب الله" يُحقّق إصابات مباشرة في تجمّع لجنود العدو.. واشتباكات عنيفة في العديسة
    من الحدود اللبنانية الجنوبية
    بعد ليل صعب.. "صوت بيروت" يُواكب المستجدات عند الحدود الجنوبيّة

    الأكثر قراءة

    بنيامين نتنياهو
    لم يستطع الاحتمال.. انتحار الطبيب النفسي لبنيامين نتنياهو
    صاروخ ياخونت الروسي
    صاروخ ياخونت.. المفاجأة التي قد يهدد بها حزب الله الأسطول البحري الأمريكي!
    الحدود اللبنانية الجنوبية (أرشيفية - رويترز)
    "حزب الله" يستهدف قوة مشاة إسرائيلية.. وبلدة جنوبيّة تنجو من "مجزرتين"