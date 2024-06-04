قلق إسرائيليّ: "حزب الله" قد يُكرّر هجوم إيران!

في ظلّ التصعيد الحاصل بين الجيش الإسرائيليّ و”حزب الله”، ومع زيادة الأخير من وتيرة خرقه للأجواء الإسرائيلية الشمالية عبر المسيّرات، أشار أحد جنرالات الاحتياط في الجيش الإسرائيليّ إلى أنّ “حزب الله” قد يكرّر سيناريو مهاجمة إيران لإسرائيل بمئات المسيّرات بتاريخ 14 نيسان الماضي، حينما ردّت إيران على استهداف سفارتها في سوريا بإرسال مئات المسيّرات والصواريخ نحو إسرائيل.

وقال الجنرال زفيكا حاييموفيتش إنّ “احتمال تسلّل أسراب من الطائرات بدون طيار إلى جانب الصواريخ وقذائف الهاون على الحدود الشماليّة لإسرائيل ليس بعيداً”.

وفي حديثه إلى وسائل إعلام عبرية، قال حاييموفيتش: “لكي نشهد شيئاً مثل 7 أكتوبر، فإنّ الأمر لا يتطلّب غزو 3000 مسلّح، يُمكن أن يكون أيضاً عبارة عن غزو سرب من عشرات أو مئات الطائرات بدون طيار، كما حدث في 14 نيسان (عندما هاجمت إيران إسرائيل)”.

وبرأيه، فإنّ “إطلاق نار كثيف وصواريخ، وسرب من الطائرات بدون طيار احتمال وارد، ويمكن توفّر مثل هذه القدرات من جميع الجهات”.

لكن حاييموفيتش اعتبر أنّ “إسرائيل لديها قدرات لا تمتلكها أيّ دولة أخرى في العالم، وهي القبّة الحديدية، ومقلاع داوود، والسهم 3″، في إطار ردّه على سؤال عن إمكانية دفاع إسرائيل عن نفسها في حال حصول الهجوم.

ويُذكر أنّ إيران هاجمت إسرائيل بمئات المسيّرات والصواريخ، لكنّ القبّة الحديدية، بالإضافة إلى الدفاعات الجوية الأردنية والأسلحة الجوية الأميركية والبريطانية والفرنسية تمكّنت من إسقاط معظم الأهداف، ولم يصل سوى القليل من الصواريخ إلى الداخل الإسرائيليّ.