قلق كبير بشأن بعض الأبنية في الشويفات.. ماذا كشف اللواء خير لصوت بيروت؟

أكد الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير أن على البلديات أن تقوم بواجبها في كل المناطق اللبنانية سيما فيما يخص المرسوم الذي طلب من البلديات إثر زلزال تركيا أن ترفع إلى وزارة الداخلية و من ثم إلى الهيئة العليا للإغاثة المباني المهددة بالسقوط.

وأشار اللواء خير في حديث لصوت بيروت إنترناشونال إلى أن القانون إلى جانب المواطن الذي يعتبر مسؤولاً عن منزله والحفاظ عليه بالتنسيق مع البلدية.

مضيفاً “نقوم بتوجيهات من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بجردة وإحصاء لعدد السكان القاطنين في المبنى المنهار و المباني المجاورة احتياطاً لأي حادث مشدداً على ضرورة عدم ترك أي مواطن في الشارع من دون مأوى”.

وتابع اللواء خير “نقوم بالإشراف على عملية إزالة الردم و تأمين الحماية للمبنى المنهار من أجل الحفاظ على الأغراض الشخصية للسكان بالتنسيق مع البلدية كاشفاً أنه تم إعطاء بدل إيواء لسكان المبنى فوراً.

ورداً على سؤال حول من يتحمل المسؤولية، قال خير “كل مواطن عندما يشتري مبنى للسكن يجب أن يتأكد منه و من سلامته و متانته و يتأكد من وجود رخصة كما أنه يجب على البلديات أن تقوم بالكشف على المباني سنوياً”.

وحول وجود رخصة بالمبنى قال “لم تتضح الصورة بعد و نحن بانتظار رد البلدية”.

ورداً على سؤال إذا كان هناك خطر على المباني المجاورة أوضح اللواء خير “يقوم المهندس المختص بالكشف على المباني المجاورة الذي سيطلعنا على النتيجة في خلال 48 ساعة”.