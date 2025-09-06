قماطي لـ "رويترز": انها فرصة لمنع البلاد من الانزلاق إلى المجهول

قال القيادي في حزب الله محمود قماطي لرويترز السبت إن حزب الله اعتبر جلسة مجلس الوزراء أمس بشأن خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة فرصة للعودة إلى الحكمة والتعقل ومنع البلاد من الانزلاق إلى المجهول.

ورحب مجلس الوزراء أمس الجمعة بخطة للجيش لنزع سلاح حزب الله قائلا إن الجيش سيبدأ في تنفيذها، دون تحديد إطار زمني للتنفيذ، ولفت إلى أن قدرات الجيش محدودة في ذلك المجال.

وأضاف أن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان سيعيق تقدم الجيش.

فيما قال وزير الإعلام بول مرقص من قصر بعبدا إنّ “القرار السياسي بشأن حصر السلاح اتخذ في الأساس من قبل الحكومة، أما الخطة فهي خطة الجيش العسكرية”.

وأضاف أنّ “مجلس الوزراء استمع إلى خطة الجيش لحصر السلاح ورحب بها، وقرّر الإبقاء على مضمون الخطة والمداولات سرية”.