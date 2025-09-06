السبت 14 ربيع الأول 1447 ﻫ - 6 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قماطي لـ "رويترز": انها فرصة لمنع البلاد من الانزلاق إلى المجهول

منذ 16 ثانية
نائب رئيس المجلس السياسي في "حزب الله" محمود قماطي

نائب رئيس المجلس السياسي في "حزب الله" محمود قماطي

A A A
طباعة المقال

قال القيادي في حزب الله محمود قماطي لرويترز السبت إن حزب الله اعتبر جلسة مجلس الوزراء أمس بشأن خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة فرصة للعودة إلى الحكمة والتعقل ومنع البلاد من الانزلاق إلى المجهول.

ورحب مجلس الوزراء أمس الجمعة بخطة للجيش لنزع سلاح حزب الله قائلا إن الجيش سيبدأ في تنفيذها، دون تحديد إطار زمني للتنفيذ، ولفت إلى أن قدرات الجيش محدودة في ذلك المجال.

وأضاف أن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان سيعيق تقدم الجيش.

فيما قال وزير الإعلام بول مرقص من قصر بعبدا إنّ “القرار السياسي بشأن حصر السلاح اتخذ في الأساس من قبل الحكومة، أما الخطة فهي خطة الجيش العسكرية”.

وأضاف أنّ “مجلس الوزراء استمع إلى خطة الجيش لحصر السلاح ورحب بها، وقرّر الإبقاء على مضمون الخطة والمداولات سرية”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار لبنان

طقس خريفي في لبنان
"الخريف" على الباب.. حرارة منخفضة وأمطار!
رئيس التيار الوطني الحر "جبران باسيل"
جبران باسيل: موضوع حصرية السلاح يجب ألا يتضمن السرية
النائب السابق فارس سعيد
فارس سعيد: لبنان على طريق التعافي!

الأكثر قراءة

حل طبيعي لمرضى السكري.. شاي أعشاب يثبت فعاليته في السيطرة على سكر الدم
العلم اللبناني
"نيويورك تايمز": لبنان مهدّد بحملة إسرائيلية جديدة إذا تأخر نزع سلاح حزب الله
العلم الايراني وعلم حزب الله
أموال إيرانيّة لـ"الحزب"... بوسائل جديدة