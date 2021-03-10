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قمة قياسية جديدة لدولار السوق السوداء... كم بلغ سعر صرفه صباح اليوم؟

10 - مارس - 2021
آخر تحديث: 10 - مارس - 2021 11:08 صباحًا
دولار - تعبيرية

دولار - تعبيرية

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وصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى 10600 ليرة للشراء و10650 ليرة للبيع.

ويأتي الارتفاع الجديد رغم الإجراءات الأمنية  للسيطرة على السوق السوداء، حيث نفذت أجهزة الأمن  حملات دهم لبعض الصيارفة.

ويترافق الارتفاع الجديد لسعر صرف الدولار في السوق السوداء مع تفاقم أزمة السيولة التي تفاقمها جائحة كورونا، وذلك تزامناً مع الأزمة السياسية المستمرة منذ أشهر والتي تحول دون تشكيل حكومة جديدة مع تصاعد الانقسام بين سعد الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون.

في غضون ذلك، يعاني المواطنون الأمرّين مع تأكّل قدراتهم الشرائية نتيجة استشراء البطالة وخسارة الليرة أكثر من 80% من قيمتها خلال هذه الأزمة، فيما تلعب الاحتكارات دوراً كبيراً في غلاء المعيشة.

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