الأحد 22 جمادى الأولى 1446 ﻫ - 24 نوفمبر 2024 |
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قنابل "المطرقة" تستهدف لبنان

منذ ساعة واحدة
الصاروخ أثناء استهداف الشياح في الضاحية الجنوبية منذ قليل

الصاروخ أثناء استهداف الشياح في الضاحية الجنوبية منذ قليل

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كشفت العملية في البسطا الفوقا عن استخدام قنابل MK-84، وهي من أشد الأسلحة التدميرية في الترسانة الجوية، بحسب موقع “إنتيلي تايمز” الإسرائيلي.

فهذه القنابل، المعروفة بـ”المطرقة”، قادرة على سحق التحصينات وتدمير أهداف بدقة مميتة. إذ تزن القنبلة 2000 رطل وتحتوي على 400 كلغ من المتفجرات، تشكل 45 % من وزنها الإجمالي.

عند انفجارها، تُحدث موجة ضغط خارقة تصل سرعتها إلى مستويات تفوق سرعة الصوت، قادرة على تمزيق الأنسجة البشرية، وإحداث انهيار شامل للمباني في دائرة نصف قطرها 350 متراً.

كما أن تأثيرها المادي يُترجم بحفر هائلة تصل إلى 15 متراً عرضاً و10 أمتار عمقاً، ما يجعلها أداة تدمير شاملة.

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