صواريخ لبنانية باتجاه الجليل… وردّ إسرائيلي “بالمدفعية”

على وقع الغليان الجاري بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية وأيضاً لبنان، تم مساء اليوم الإثنين تفعيل إنذار من الغارات الجوية عند الحدود الشمالية مع لبنان، بحسب ما أعلنه الجيش الإسرائيلي.

فقد أعلنت إسرائيل أن 6 صواريخ أطلقت باتجاهها من لبنان، إلا أنها سقطت جميعا داخل الأراضي اللبنانية.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: “تم رصد إطلاق 6 قذائف صاروخية سقطت على ما يبدو داخل الأراضي اللبنانية، وردت المدفعية الإسرائيلية على مصادر إطلاق القذائف”.

وقصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي منطقة مزارع شبعا، ومرتفعات بلدة كفر شوبا، جنوبي لبنان. وأطلقت القوات الإسرائيلية قنابل مضيئة فوق منطقة ميس الجبل، قرب الحدود الجنوبية للبنان.

كما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن أصوات انفجارات سمعت في مستوطنة كريات شمونة شمالي إسرائيل. وفي المقابل، كثف الجيش اللبناني من انتشاره على طول الحدود الجنوبية مع إسرائيل، عقب التطورات الأخيرة.

وأطلقت صفارات الإنذار في مستوطنة مسغاف عام الإسرائيلية على الحدود مع لبنان، بعد سماع إطلاق نار وانفجارات في المنطقة، حسبما أفاد مراسلنا.

وطلبت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية من سكان المستوطنات القريبة من الحدود اللبنانية، الدخول إلى الملاجئ المحصنة.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلية عن المتحدث باسم مستوطنة مسغاف عام، قوله: “تلقينا تعليمات بالبقاء في المنازل، نأمل ألا يتصاعد الحدث. نحن ننتظر في هذه الأثناء”.