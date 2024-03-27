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قنابل مضيئة وطيران استطلاعي.. إليكم آخر المستجدات جنوباً

منذ 7 دقائق
آخر تحديث: 27 - مارس - 2024 9:13 صباحًا
الحدود اللبنانية الجنوبية

الحدود اللبنانية الجنوبية

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أطلق العدو الإسرائيلي قرابة العاشرة من ليل أمس، قذائف مدفعيته الثقيلة على أطراف بلدات مروحين والضهيرة وعيتا الشعب.

وكان أغار بصاروخ عند التاسعة ليلاً، على منزل في بلدة الضهيرة إلا أنه لم ينفجر.

وشهدت سماء القطاعين الغربي والاوسط وصولاً إلى مشارف مدينة صور، تحليقا كثيفا للطيران الحربي والاستطلاعي المعادي استمر حتى ساعات الفجر الأولى.

كما أطلق العدو القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق، بالإضافة إلى القنابل الحارقة على أحراج بلدتي الناقورة وعلما الشعب.

يذكر أن العدو يتعمّد احراق الاشجار المعمرة كالسنديان والزيتون والصنوبر، وأدت القنابل الفوسفورية إلى يباس العديد من المزروعات في سهول قرى الجنوب.

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