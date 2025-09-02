قنابل ومناشير فوق الجنوب.. ومسيرة اسرائيلية تسقط في ميس الجبل!

قامت طائرة درون إسرائيلية بالقاء قنبلة في الحي الشرقي (الحارة القديمة) من مدينة ميس الجبل، على إحدى الحفارات التابعة لمجلس الجنوب التي كانت تعمل على إزالة الركام في المنطقة.

وعادت الطائرة نفسها عادت وألقت مناشير تحريضية في المكان، قبل أن تسقط على الأرض قرب موقع الحفارة، ما أدّى إلى أضرار مادية في الآلية من دون تسجيل أي إصابات بشرية.



واتخذ الجيش اللبناني والقوى الأمنية التدابير الميدانية اللازمة، فيما سُجّل استنفار في صفوف الأهالي بعد الحادثة التي تأتي في سياق متكرر من الخروقات الإسرائيلية للأجواء اللبنانية.

وأفادت “الوكالة الوطنيّة” بأن مسيرة معادية ألقت قنبلة باتجاه حفارة في بلدة يارون للمرة الثانية.