قناة إسرائيلية تكشف عن تحركات للجيش قرب الحدود مع لبنان.. إليكم التفاصيل

جنود من الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان (رويترز)

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن تحركات عسكرية يجريها الجيش الإسرائيلي تشير إلى ارتفاع احتمالية لحظة الحسم مع لبنان.

ووفقاً لما ذكرته “القناة 12” الإسرائيلية فقد بدأ جيش الاحتلال بنقل قواته إلى الشمال قرب الحدود مع لبنان.

كما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الأربعاء، أنه ناقش خلال اجتماعه مع مسؤولين أميركيين، تغيير “الواقع الأمني” على حدود إسرائيل مع لبنان.

وأضاف أنه بحث مع مستشار الأمن القومي جاك سوليفان تطورات الاشتباكات مع جماعة حزب الله، وسط قلق أميركي من اتساع الصراع في قطاع غزة واندلاع حرب شاملة مع لبنان.

في حين ذكر بيان صادر عن البيت الأبيض أن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان أثار أيضاً مسألة التوتر في الضفة الغربية خلال اجتماع مع وزير الدفاع الإسرائيلي.

وأيضا تباحثا بأهمية نقل عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية من دون مزيد من التأخير.

أتت هذه التطورات بينما أكد متحدث باسم البيت الأبيض لمراسلة “العربية/الحدث”، أن واشنطن تعمل جاهدة لمنع جبهة ثانية في الشمال عبر جهود دبلوماسية مكثفة، في إشارة منها إلى حدود إسرائيل مع لبنان.

وشدد على أن حماية الأميركيين في لبنان هي أولوية للرئيس بايدن، مضيفاً أن بلاده ستبقى على اتصال مع الأميركيين المسجلين في السفارة الأميركية في لبنان.

كذلك طالب البيت الأبيض المواطنين الأميركيين بتوخي الحذر.