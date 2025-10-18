السبت 26 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 18 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قناصل لبنان الفخريون في كندا يردّون على الحملات ضد السفارة: الأداء مسؤول والخدمات مستمرة

منذ 14 دقيقة
لبنان - كندا

لبنان - كندا

A A A
طباعة المقال

شجب القناصل اللبنانيون الفخريون في هاليفكس وتورونتو وكالغيري وفانكوفر الكندية، الحملات الاعلامية التي تستهدف أداء السفارة اللبنانية في العاصمة الكندية أوتاوا . وقالوا في بيان: “رغم تراجع عدد الموظفين خلال السنوات الست الماضية نتيجة الأزمة المالية القائمة في لبنان، استمرت بعثاتنا في عملها العادي بفضل القيادة الحكيمة لسعادة السفير فادي زياده، وتقديم خدماتها القنصلية والدبلوماسية بأعلى درجات الالتزام الوطني المسؤول. وخلال المرحلة الانتقالية الحالية، وبانتظار التحاق السفير الجديد بمركز عمله في أوتاوا، نتوجّه بتحيات الشكر والتقدير إلى سعادة القنصل علي الديراني على الجهود الاستثنائية التي بذلها، مع فريق العمل، لاستمرار تقديم الخدمات بصورة طبيعية”.

وتابعوا: “أنّ مزاعم التقصير لا تعكس حقيقة العمل القائم من قبل السفارة في كندا، التي تواصل خدمة المواطنين وفق القوانين المرعية الاجراء، والقرارات الرسمية، وبأقصى ما تتيحه الإمكانات المتوفرة. كما ندعو أبناء الجالية الكريمة إلى توخّي الدقّة قبل تداول أي معلومات منسوبة إلى “شكاوى” غير موثّقة”.

وختموا: “اننا إذ نُجدّد التزامنا بخدمة اللبنانيين المقيمين في نطاق اختصاصنا، ندعو وسائل الإعلام إلى تحرّي الحقيقة والابتعاد عن الأخبار المضلِّلة التي تنال من صورة السلك الدبلوماسي اللبناني ومن ثقة الجالية بمؤسّساتها”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

سمير جعجع
جعجع من معراب حوار إنمائي مع بلديات جبيل.. وتأكيد على دعم العمل البلدي الفاعل
الوزير السابق يوسف سلامه
الوزير السابق يوسف سلامه: ثورة 17 تشرين أطفأت الأمل بالتغيير وأثبتت عجز القوى الوطنية عن التطوير
وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي
الوزيرة ريما كرامي تطلق برنامج إعداد المديرين.. "القيادة التربوية مفتاح نهوض المدرسة الرسمية"

الأكثر قراءة

عنصر من شعبة المعلومات
عملية سرقة هوليودية لأكثر من 100 ألف دولار في الكورة.. وشعبة المعلومات توقف الفاعلين!
مناصرون لحزب الله يزورون ضريح الأمين العام الأسبق حسن نصر الله
نهاية العصر العسكري لحزب الله.. كيف حوّل قرار "إسناد غزة" ترسانة 40 عاماً لبنية منهارة؟
الذهب. رويترز
الذهب يتراجع بعد تصريحات ترامب الأخيرة