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قنبلة على السفارة الفرنسية في بيروت وإحراق العلم الفرنسي في طرابلس

منذ ساعة واحدة
السفارة الفرنسية في بيروت

السفارة الفرنسية في بيروت

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قام مجهولون، مساء الجمعة بإلقاء قنبلة على السفارة الفرنسية في بيروت احتجاجاً على إساءة النبي محمد.

أما في طرابلس، قام عدد من الأشخاص بإحراق قبضة الثورة احتجاجاً للإساءة للنبي محمد. ونفذ اهالي منطقة الميناء مسيرة احتجاجاً على التعرض الفرنسي للنبي محمد، وأحرقوا العلم الفرنسي.

وتصدر هاشتاغ “قاطعوا المنتجات الفرنسية” عبر “تويتر” منذ يوم الجمعة، رداً على كلام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إثر كلمة ألقاها اثناء مشاركته في مأتم المدرس الفرنسي الذي ذبح بسبب عرضه صور للنبي محمد خلال محاضرة بإحدى الجامعات الفرنسية.

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