قنوات تعلن الطوارئ.. ووزيرة الإعلام والمجلس الوطني للإعلام متفاجآن

أعلنت قناة الـ”MTV” حالة الطوارئ في لبنان، وطلبت من المواطنين عدم مغادرة منازلهم إلّا للضرورة القصوى. وأوردت القناة في خبر عاجل: “الـMTV تناشد المواطنين التنبّه إلى سلامتهم بعد تقاعس الدولة عن القيام بواجباتها”.

كذلك أطلقت قناة “الجديد” هاشتاغ #خليك_بالبيت في إطار الحملة للوقاية من فيروس كورونا، كما أوردت في خبر عاجل التالي: “حملة خليك بالبيت تنطلق من الجديد والـLBCI ألزموا منازلكم حرصاً على من تحبون”.

فيما أشار ​المجلس الوطني للاعلام​ المرئي والمسموع في بيان له إلى أنه “فوجىء رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع ​عبد الهادي محفوظ​ بإعلان مؤسسة أم تي في التلفزيونية ​حالة الطوارئ​ في ​لبنان​،

وهو اعلان يرفع من وتيرة مخاوف اللبنانيين وقلقهم على مستقبلهم ومستقبل البلد، علما بأن وظيفة الاعلام هي ​البناء​ وتشكيل شبكة أمان للوضع الداخلي، وهذا ما كان يتوخاه رئيس المجلس الوطني للاعلام من رئيس مجلس ادارة “أم تي في” ​ميشال المر​، الذي تربطه به علاقة ود”.

وتمنى محفوظ “أن يبادر المر إلى تصحيح هذا الخطأ، الذي وقعت فيه المؤسسة، خصوصا أن إعلان حال الطوارىء محصور ب​الحكومة​، وهي في غير وارد هذا الامر، حيث تنتظر التلاقي بين الدعم الخارجي والداخلي لسعي رئيس الحكومة الدكتور ​حسان دياب​ إلى ايجاد المخارج الواقعية للازمة اللبنانية المعقدة، وهو ما فتىء يطمئن اللبنانيين إلى أن ​المستقبل​ واعد بتضامن أبناء الوطن جميعا وجدية الخطوات التي تتخذها الحكومة”.

من جهتها إعتبرت وزيرة الاعلام منال عبدالصمد في بيانٍ, أن “ما أحوجنا الى حس المسؤولية في زمن الأزمات، وما أبعدنا عنه في بعض الاعلام, لقد هالنا ما رأيناه على بعض شاشات التلفزة المحلية من افتراء على الدولة واتهامها بالتقاعس، ودعوة الى اعلان حال الطوارئ”.

وقالت, “لم تتقاعس الدولة في متابعة أزمة “كورونا” المستجدة والإحاطة بكل جوانبها، بشهادة العديد من السفراء الذين أبلغوا المسؤولين اللبنانيين أن بلادهم اتخذت من إجراءات لبنان نموذجاً لاعتمادها”.

وتابعت, أن “إعلان حال الطوارئ منوط حصراً بالحكومة، وتحديداً بثلثي أعضائها، فكيف تعلن محطة تلفزيونية حال الطوارئ؟”