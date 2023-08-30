الأربعاء 14 صفر 1445 ﻫ - 30 أغسطس 2023 |
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"قهوة ومنقوشة على الروشة".. هوكشتاين يُعلّق على عودته إلى بيروت

منذ 39 دقيقة
آموس هوكشتاين

آموس هوكشتاين

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بعد وصوله إلى بيروت، كتب الموفد الأميركي آموس هوكشتاين عبر حسابه على منصة “إكس”: “من الرائع العودة إلى بيروت. قهوة سريعة ومنقوشة في الفلمنكي مع المنظر الجميل المطل على الروشة مع السفيرة الأميركية الموهوبة دوروثي شيا”.

يذكر أن هوكشتاين وصل صباح اليوم إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، ثمّ توجّه إلى عين التينة حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وكانت سفارة الولايات المتحدة الأميركية قد أعلنت في بيان، أنّ “كبير مستشاري الرئيس بايدن آموس هوكشتاين يزور لبنان من 30 إلى 31 آب، لمتابعة اتفاق الحدود البحرية التاريخي الذي جرى التوصل اليه في تشرين الأول 2022. وسوف يبحث كبير المستشارين هوكشتاين أيضًا في المجالات ذات الاهتمام المشترك والإقليمي”.

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