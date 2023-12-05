الثلاثاء 21 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 5 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"قوات الفجر" تتبنّى قصف كريات شمونة: صلياتنا الصاروخية ستتوسّع كلّما تمادى العدو

منذ 9 ثواني
"قوات الفجر" - الجناح العسكري للجماعة الإسلامية

"قوات الفجر" - الجناح العسكري للجماعة الإسلامية

A A A
طباعة المقال

أعلنت “قوات الفجر” – الجناح العسكري للجماعة الإسلامية، في بيان، أنه “في إطار الرد على تمادي العدو الصهيوني في عدوانه على أهلنا وقرانا في الجنوب، والذي استهدف اليوم أيضًا موقعًا للجيش اللبناني في محيط بلدة العديسة، ما أدى إلى استشهاد أحد العسكريين وإصابة آخرين، ودعمًا لأهلنا في غزة، حيث يرتكب العدو بحقهم إبادة جماعية لا تحتاج إلى دليل، قامت قوات الفجر بعد ظهر الثلاثاء الواقع في 5/12/2023 بتوجيه رشقتين صاروخيتين استهدفتا مواقع العدو الصهيوني في محيط مغتصبة كريات شمونة وداخلها في شمال فلسطين المحتلة”.

وأضافت: “إننا نؤكد على أن صلياتنا الصاروخية ستستمر وتتوسّع كلما تمادى العدو الصهيوني في عدوانه على أهلنا في جنوب لبنان وقطاع غزة، وصولًا لردعه وثنيه عن عدوانه”.

    المزيد من أخبار لبنان

    ندى البستاني
    البستاني: المطلوب تحرّك عاجل لوقف الإجرام الإسرائيلي
    البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي والرئيس ميشال سليمان
    سليمان ومخزومي في بكركي.. "الراعي قال كلّ شيء ويكرّر"!
    رئيس الحكومة نجيب ميقاتي
    ميقاتي أمام السلك القنصلي: نحن في عين العاصفة.. وهدفنا تجنيب لبنان أي حرب

    الأكثر قراءة

    متجر لبيع اللحوم
    تحذير للبنانيين.. صحتكم في خطر مع وجود هذه اللحوم!
    آثار الدمار في غزة
    غزة تحت النار
    غوسبيل.. كيف استخدم الجيش الإسرائيلي "الذكاء الاصطناعي" في تدمير غزة؟
    الليرة اللبنانية والدولار الأميركي
    خبير اقتصادي يكشف لصوت بيروت سبب استقرار سعر الدولار.. وأين اختفت منصة بلومبرغ؟