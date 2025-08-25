الأثنين 2 ربيع الأول 1447 ﻫ - 25 أغسطس 2025 |
قوة إسرائيلية تتوغل داخل معمل بين مركبا و العديسة..وتترك منشوراً على الباب!

منذ ساعتين
آخر تحديث: 25 - أغسطس - 2025 9:03 صباحًا
المنشور الذي وضعه الجيش الاسرائيلي على باب معمل حرب

أفادت الوكالة الوطنية أن قوة عسكرية إسرائيلية توغّلت، الاثنين، داخل منشآت معمل “حرب” القائم على الطريق بين بلدتي مركبا والعديسة في الجنوب.

وبحسب المعلومات، عمدت القوة الإسرائيلية إلى تنفيذ عملية تفتيش داخل المعمل، تخللها تخريب ممنهج في بعض أقسامه، قبل أن يقوم عناصرها بلصق منشور على باب المنشأة موجّه إلى صاحب المعمل.

وجاء في المنشور: “بعض الناس الذين تعمل معهم يشتبه في ارتباطهم بحزب الله.. كن حذراً”.

وتأتي هذه الحادثة في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية المتكررة للحدود اللبنانية ، حيث تسجَّل منذ أسابيع محاولات توغل وتثبيت رسائل ميدانية في أكثر من نقطة حدودية.

