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قوة اسرائيلية تجتاز السياج التقني قبالة ميس الجبل

18 - فبراير - 2022
آخر تحديث: 18 - فبراير - 2022 4:11 مساءً
قوة اسرائيلية

قوة اسرائيلية

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اجتازت قوة مشاة تابعة للجيش الاسرائيلي، منذ قليل السياج التقني عند محلة كروم الشراقي قبالة بلدة ميس الجبل قضاء مرجعيون، بمؤازرة جيب هامر على الطريق العسكري المحاذي للسياج التقني.

وتقوم حاليا بعملية تفتيش في المنطقة دون خرق للخط الازرق، بحسب الوكالة الوطنية.

وكان المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي للاعلام العربي أفيخاي أدرعي قد أعلن عبر حسابه الخاص على تويتر ان ” مسيرة صغيرة من لبنان تسللت الى الأراضي الإسرائيلية حيث تم تفعيل الانذارات في منطقة الجليل، واطلاق صواريخ اعتراض من نظام القبة الحديدية، وتم استدعاء طائرات ومروحيات حربية.”

واضاف ان طائرة لاسلكية صغيرة تسللت الى داخل المجال الجوي الاسرائيلي حيث تم تفعيل انظمة الانذار والاعتراض، وبعد عدة دقائق فقد الاتصال بها.

وفي وقت لاحق، اشار الجيش الإسرائيلي الى ان المسيرة التي دخلت الحدود عادت إلى لبنان.

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