قوس قزح على غلاف منتج "ماستر تشيبس" يثير الجدل.. ماذا وراءه؟

أعلنت شركة “ماستر تشيبس” في بيان، انه “توضيحا لبعض الاشاعات المتداولة في الأسواق حول استعمال الشركة لرسم صغير عبارة عن “قوس قزح” على غلاف إحدى منتجاتها من نوع سناكرز، يهمّ الشركة أن توضح للرأي العام والمستهلك انها تستعمل غلاف التعبئة الموجود عليه هذا الرسم منذ اكثر من عشر سنوات ولا علاقة لاستعمال هذا الرسم بأي شعار او رمز كما يزعم البعض”.

وجاء في البيان: “الشركة سوف تتوقّف عن استعمال غلاف التعبئة الخاص بمنتجها نوع “سناكرز ” لوضع حدّ للاساءات غير المبرّرة التي تتعرّض لها، متمنيةً من الجميع توخي الدقة والمسؤولية وعدم التلطي وراء أية حملات مستجدة (لا علاقة للشركة بها لا من قريب او بعيد) من اجل ضرب القطاع الصناعي في هذه الازمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان”.

وكان وزير الداخلية اللبناني أصدر قرارا لأجهزة الأمن بمنع أنشطة مجتمع الميم، ما أثار انتقادات داخلية.