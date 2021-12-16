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قوى الأمن: إحباط محاولة تهريب حبوب كبتاغون إلى خارج لبنان

16 - ديسمبر - 2021
آخر تحديث: 16 - ديسمبر - 2021 10:49 صباحًا
توقيف

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي:

“في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تهريب المخدرات من وإلى لبنان، والتي آلت إلى توقيف عدد من التجار والمهربين، وبنتيجة الجهود الاستعلامية والميدانية التي تقوم بها القطعات المختصة في الشعبة، توافرت معلومات عن التحضير لعملية تهريب كمية كبيرة من حبوب “الكبتاغون” إلى خارج الأراضي اللبنانية.

على أثر ذلك، كثفت الشعبة إجراءاتها لتحديد المتورطين، حيث تمكنت من تحديد هوية الرأس المدبر لعملية التهريب المذكورة، ويدعى: م.ف (مواليد عام 1994، سوري)، مطلوب للقضاء بموجب خلاصة حكم بجرم سرقة.
بتاريخ 8-12-2021، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة في محلة العريضة – عكار، على متن سيارة نوع “فولكسفاغن، جرى ضبطها.
بتفتيشه والسيارة، عثر على: 45,815 حبة كبتاغون.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه، وأن الحبوب المخدرة التي ضبطت بحوزته أحضرها من البقاع بهدف تهريبها الى خارج الأراضي اللبنانية.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل جار لتوقيف باقي المتورطين”.

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