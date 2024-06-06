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قوى الأمن: إحباط عملية تهريب أشخاص من طرابلس عبر البحر

منذ 36 دقيقة
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليّات الهجرة غير الشّرعية، توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات حول قيام مجهولين بالتّحضير لعمليّة تهريب أشخاص من طرابلس عبر البحر.

على الفور، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد المتورّطين بعمليّة التّهريب وتوقيفهم والحؤول دون حصولها. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد هويّة المهرّبين، وهم كلّ من اللّبنانيين:

أ. غ. (من مواليد عام ١٩٩٦) بحقّه/3/ مذكّرات توقيف بجرم الإتجار بالبشر.
م. ط. (من مواليد عام ۱۹۹۸)
ب. غ. (من مواليد عام ۲۰۰۳)

بتاريخ 15-05-2024 وبعد مراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من رصدهم على الشّاطئ البحري في محلّة العريضة، حيث عملت على توقيفهم، بالجرم المشهود، وبرفقتهم /20/ شخصًا من الجنسيّة السّوريّة، كانوا بصدد تهريبهم عبر البحر.

أودعوا القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.

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