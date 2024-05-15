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قوى الأمن استدرجت المشتبه به وأوقفته.. ما تهمته؟

منذ 33 دقيقة
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“بتاريخ 9-5-2024، توافرت معلومات لدى فصيلة عدلون في وحدة الدّرك الإقليمي، حول إقدام المدعو (أ. ع. من مواليد عام 1971، لبناني) بالاعتداء جنسيّاً على فتاة قاصر ومن ذوي الاحتياجات الخاصّة من الناحية العقلية من مواليد 2007 لبنانية، لديها بطاقة من وزارة الشؤون الاجتماعية.

على الفور، وبعد مراجعة القضاء المختص، داهمت دوريّة من الفصيلة المذكورة منزل المشتبه به، لكنها لم تعثّر عليه، كونه توارى عن الأنظار.

بالتاريخ ذاته مساءً، ونتيجة للمتابعة من قبل الفصيلة المذكورة، تمكّنت عناصرها من استدراج المشتبه به وتوقيفه.

بناءً على إشارة القضاء المختص، أحيل محضر التّحقيق والموقوف إلى مكتب حماية الآداب ومكافحة الإتجار بالأشخاص للتّوسّع بالتّحقيق. وبعد استماع الضحية بحضور مندوبة الأحداث، جرى توقيف المعتدي، وأحيل إلى القضاء المختص”.

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