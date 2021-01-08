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قوى الأمن: استعادة سيارة مسروقة من حارة حريك بعد ضبطها على حاجز ضهر البيدر

منذ 20 دقيقة
قوى الأمن الداخلي

قوى الأمن الداخلي

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ان “الساعة 2:45 من فجر يوم الاثنين 5-1-2021، تخطت سيارة من نوع “كيا سيراتو” لون جردوني، حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الإقليمي من دون التوقف عند عنصر التوجيه، فعمل بقية العناصر على وضع العوائق الحديدية (شوكة) أمامها، بهدف إيقافها، إلا أن سائقها تابع سيره، على الرغم من تلف إطاراتها نتيجة عبوره وتجاوزه العوائق.”

وتمكن عناصر الحاجز المذكور من ضبطها بعد مطاردتها، إلا ان السائق ومن كان معه على متنها تمكنا من الفرار عبر الأحراج.

وقد تبين أن السيارة التي أعيدت إلى مالكها- قد سرقت من محلة حارة حريك – الضاحية الجنوبية، ولم يكن مالكها على علم بعد بأمر سرقتها.

والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف المتورطين.

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