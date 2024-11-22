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قوى الأمن: الاستقلال ما زال حيًا فينا مهما عظمت التحديات

منذ 9 ساعات
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة

المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة

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كتبت “قوى الأمن الداخلي” على منصة “أكس”: “بمناسبة عيد الاستقلال 81 تتقدم قوى الأمن الداخلي من اللبنانيين بالتهاني المشفوعة بالأمل، لنَعبُر الصعاب التي تواجهنا، إيمانًا منّا بأن لبنان قد صانه ربّه لمدى الأزمان وأن الاستقلال ما زال حيًا فينا مهما عظمت التحديات”.

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