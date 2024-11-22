قوى الأمن: الاستقلال ما زال حيًا فينا مهما عظمت التحديات

كتبت “قوى الأمن الداخلي” على منصة “أكس”: “بمناسبة عيد الاستقلال 81 تتقدم قوى الأمن الداخلي من اللبنانيين بالتهاني المشفوعة بالأمل، لنَعبُر الصعاب التي تواجهنا، إيمانًا منّا بأن لبنان قد صانه ربّه لمدى الأزمان وأن الاستقلال ما زال حيًا فينا مهما عظمت التحديات”.

بمناسبة #عيدالاستقلال 81 تتقدم #قوى_الأمن الداخلي من اللبنانيين بالتهاني المشفوعة بالأمل، لنَعبُر الصعاب التي تواجهنا، إيمانًا منّا بأن لبنان قد صانه ربّه لمدى الأزمان وأن الاستقلال ما زال حيًا فينا مهما عظمت التحديات. pic.twitter.com/a4BsehIqHW — قوى الامن الداخلي (@LebISF) November 22, 2024