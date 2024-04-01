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قوى الأمن الداخلي تحذّر: يرجى من المواطنين عدم سلوك الطريق المؤدي إلى هذا الجسر

منذ 8 دقائق
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“بسبب إجراء إصلاحات وتدعيم للجسر المتصدّع الكائن بعد مشروع “بعبدات هيلز”، والذي بات يشكّل خطراً على السلامة العامة، سيتم اعتباراً من الساعة 09،00 صباحاً من تاريخ 02-04-2024 ولمدة 20 يوما، منع مرور السير صعوداً من مستديرة الشليمار باتجاه مار موسى- ضهور الشوير، وتحويله باتجاه بكفيا، ونزولاً قبل الجسر المذكور بحوالى /50/ متراً عند حدود بلدتَي بعبدات ومار موسى، بالقرب من لافتة مار موسى.

يرجى من المواطنين أخذ العلم وعدم سلوك الطريق المؤدي إلى الجسر، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية”.

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