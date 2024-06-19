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قوى الأمن الداخلي تستقبل وفداً من المجلس الإسلامي العلوي في لبنان

منذ 21 دقيقة
قوى الأمن الداخلي تستقبل وفدا من المجلس الإسلامي العلوي

قوى الأمن الداخلي تستقبل وفدا من المجلس الإسلامي العلوي

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استقبل اللواء عماد عثمان، المدير العام لقوى الأمن الداخلي، اليوم الأربعاء 19 حزيران، وفدًا ممثلاً عن المجلس الإسلامي العلوي في لبنان في مكتبه بثكنة المقر العام.

وحضر اللقاء عضوا الهيئة الشرعية الشيخ محمد عبد الكريم والأستاذ محمد داغر، إلى جانب مدير مكتب رئيس المجلس الشيخ أحمد عاصي ومستشار رئيس المجلس السيد أحمد الحماد.

وأثنى أعضاء الوفد خلال اللقاء على الجهود المبذولة من قبل قوى الأمن الداخلي في لبنان في مكافحة الجريمة، معربين عن تقديرهم لدور الأمن الداخلي في حفظ الأمن والنظام العام في البلاد.

و تم خلال اللقاء استعراض الأوضاع العامة وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك والتحديات التي تواجه المجتمع اللبناني.

وتعد هذه الزيارة جزءًا من سلسلة اللقاءات التي تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطات الأمنية والمؤسسات الدينية في لبنان.

    المصدر :
  • وكالات

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