قوى الأمن الداخلي تنعي شهيدها المؤهل الأول جرجس دعيبس

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عت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، شهيدها المؤهل الأول جرجس دعيبس، المفصول إلى المديرية العامة لأمن الدولة، والذي استشهد جرّاء الانفجار الذي حصل في مرفأ بيروت يوم أمس الثلاثاء بتاريخ 4/8/2020.

وذكرت المديرية أن الشهيد جرجس دعيبس من مواليد 22/4/1971 / القليعة – قضاء مرجعيون:

– دخل السلك بتاريخ 1/8/1991، برتبة دركي متمرن، وتدرّج في الرتب بحيث رُقّي إلى رتبة مؤهل أول بتاريخ 10/11/2018، وبوشرت الإجراءات الإدارية اللازمة لترقيته بعد الاستشهاد، وفقاً للأصول.

– خدم في معهد قوى الامن الداخلي، وحدة شرطة بيروت (فوج الطوارئ – مفرزة سير بيروت الثانية)، وحدة الدرك الإقليمي (مفرزة طوارئ بعبدا)، المديرية العامة لأمن الدولة (فصل).

– حائز على وسام الاستحقاق اللبناني (درجة رابعة وثالثة)، والمدالية العسكرية، ووسامي الحرب والجرحى بعد الاستشهاد.