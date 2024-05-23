الخميس 15 ذو القعدة 1445 ﻫ - 23 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قوى الأمن الداخلي: ننفي خبر وقف الحملة في الضاحية جملة وتفصيلاً

منذ 8 دقائق
A A A
طباعة المقال

صدر عن المديريـة العامة لقوى الأمن الـداخلـي – شعبـة العلاقـات العامـة مـا يلـي البلاغ التالي:

“تتداول بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، خبرًا حول انتهاء تطبيق الحملة الأمنية في منطقة الضاحية، ولاسيما التوقف عن حجز السيارات والدراجات الآلية المخالفة، مرفقًا بصورة لإحدى الشخصيات الحزبية مع ضباط في سرية الضاحية.

تنفي المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي خبر وقف الحملة في الضاحية جملة وتفصيلاً، وان قطعاتها تستقبل جميع المواطنين، ويهمها أن توضح ما يلي:

إن الحملة الأمنية التي باشرت قوى الأمن الداخلي بتطبيقها بشكلها الحالي، كان من المقرر ان تنتهي بتاريخ 23-5-2024، إلا أنها بعد أن أثبتت فعاليتها ولاسيما انخفاض نسبة الجرائم، سيتم تمديدها لعدة أيام أخرى في بيروت الكبرى بما فيها منطقة الضاحية.
إن قوى الأمن ستعمد فيما بعد إلى إجراء حملات مختلفة بصورة متقطعة وفُجائية –بخلاف هذه الخطة التي أُعلن عنها مسبقًا-، وذلك بغية ملاحقة مرتكبي الجرائم والمطلوبين للقضاء، وضبط المخالفات الشائعة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    رئيس الحكومة نجيب ميقاتي
    ميقاتي يتصل بنظيره الإسباني ويهنئه على قرار الاعتراف بدولة فلسطين.. ماذا أيضاً؟
    وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي
    وفد من جمعية "إعلاميون من أجل الحرية" في زيارة الى مولوي.. وهذا ما تم بحثه
    وزارة المال أنهت اجتماعاتها مع صندوق النقد.. ماذا في التفاصيل؟

    الأكثر قراءة

    الفنان ريان
    بفيديو مؤثر.. ريان يعلن إصابته بالسرطان
    الدولار
    الدولار يحوم قرب أعلى مستوى في أسبوع
    ضبط شاحنة في مرفأ طرابلس
    بيان للجيش بعد ضبط شاحنة في مرفأ طرابلس