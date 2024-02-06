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قوى الأمن: العثور على جثة امرأة مجهولة الهوية

منذ 9 ثواني
جثة- تعبيرية

جثة- تعبيرية

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“بتاريخ 5-2-2024، عُثر على جثة امرأة في العقد السادس من العمر مجهولة الهوية والجنسية، فارقت الحياة في مكان اقامتها الكائن في محلة بئر حسن – حرش القتيل / بالقرب من سيراميك سلامة، ولا توجد بحوزتها أوراق ثبوتية، ولا أحد يعرف عنها شيئاً، وهي ذات بشرة سمراء، نحيلة البنية، طول قامتها حوالى /155/ سنتم.

لذلك وبناءً على إشارة القضاء المختص، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من ذويها أو ممن يعرف عنها شيئاً، الاتصال بفصيلة الأوزاعي في وحدة الدرك الاقليمي على الرقم: 450897-01”.

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