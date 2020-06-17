قوى الأمن: الكشف عن ملابسات جريمة قتل سوق الروشة

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بعدما حامت الشبوهات حولها، استدعت فصيلة الرملة البيضاء في وحدة شرطة بيروت طليقة المواطن (ا.ع، مواليد عام 1992) الذي وجد جثة مكبلة بسرير داخل مكان إقامته في محلة سوق الروشة.

بناء عليه، جرى استدعاؤها إلى مركز الفصيلة، وبالتحقيق معها اعترفت انها وبسبب وجود خلافات سابقة بينها وبين الضحية على حضانة طفلهما، أقدمت بمفردها على:

– إغواء المغدور وتخديره بواسطة حبوب منومة كانت قد وضعتها له داخل فنجان القهوة.

– تكبيله بالسرير بواسطة أربطة أحذية.

– طعنه 15 طعنة – من ضمنها 6 في رقبته- بواسطة سكين 6 طقات كان بحوزتها.

أوقفت وجرى ضبط أداة الجريمة، وأودعت القضاء المختص بناء على إشاراته”.

وصدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“بتاريخ 10-6-2020، عثر على جثة المواطن (ا.ع، مواليد عام 1992) مكبلة بسرير داخل مكان إقامته في محلة سوق الروشة، وقد تبين انه تعرض لـ 15 طعنة في مختلف أنحاء جسده.

نتيجة المتابعة الحثيثة، وبعد التنسيق بين فصيلة الرملة البيضاء في وحدة شرطة بيروت وشعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، حامت الشبهات حول طليقة الضحية وتدعى: ح.ت (مواليد عام 1996، لبنانية)،

بناء عليه، جرى استدعاؤها إلى مركز الفصيلة، وبالتحقيق معها اعترفت انها وبسبب وجود خلافات سابقة بينها وبين الضحية على حضانة طفلهما، أقدمت بمفردها على:

– إغواء المغدور وتخديره بواسطة حبوب منومة كانت قد وضعتها له داخل فنجان القهوة.

– تكبيله بالسرير بواسطة أربطة أحذية.

– طعنه 15 طعنة – من ضمنها 6 في رقبته- بواسطة سكين 6 طقات كان بحوزتها.

أوقفت وجرى ضبط أداة الجريمة، وأودعت القضاء المختص بناء على إشاراته”.