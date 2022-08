قوى الأمن تحذر من قرصنة "whatsapp"

أوضحت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه تعرّض عدد من مستخدمي تطبيق‎ “Whatsapp” ‎في الآونة ‏الاخيرة إلى إقفال حساباتهم، نتيجة اعتماد أشخاص مجهولين على ثغرات في التطبيق، كإدخال حساب المستخدم (الضحيّة) في ‏مجموعات أو تلقّيه ملفات ونصوص بأحرف أجنبية غير مفهومة أو صور محظورة عالمياً، بحيث يتم –تلقائياً- حظر الحساب من قبل ‏الشركة المشغلة بسبب مخالفة شروط الاستخدام‎.‎

لذلك، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين، تفادياً لوقوعهم ضحية أعمال مماثلة، اتباع الخطوات التالية‎:‎

‎1-‎عدم تمكين مجهولين من إدخالكم –تلقائياً-إلى مجموعات مشبوهة، من خلال ضبط إعدادات الخصوصية‎ (Privacy) ‎في “واتساب” ‏عبر اتّباع الخطوات التالية‎:‎

Settings -‎

‎- Account

‎– Privacy

‎-Groups

‎- ‎ثم اختيار‎ My contacts.‎

‎2-‎إعادة ضبط خصائص الحماية لجهة عدم اعتماد خاصّية التحميل التلقائي‎ “”Auto download ‎للصور أو لمقاطع الفيديو الواردة، ‏سواء بواسطة الـ‎ Wi-Fi”” ‎أم بواسطة الـ‎”Mobile Data” ‎عبر اتّباع الخطوات التالية‎:‎

Settings .‎

Storage And Data .‎

Media Auto Download .‎

إزالة جميع الخيارات المتاحة‎ –Photos – Audio- Videos- Documents

من الخانات التالية‎: When using mobile data/ /When connected on wifi / When roaming.‎

‎3-‎تفعيل خاصيّة‎ two-step verification”” ‎واختيار رقم سرّي يطلبه التطبيق بصورة دورية لتأكيد هوية المستخدم -وتجنب ‏نسيانه، وعدم البوح به لأي كان- من خلال اتباع الخطوات التالية‎:‎

Settings –‎

‎- Account

‎– Two-step verification.‎

Enable.‎

‎4-‎عدم تزويد الآخرين بالرمز “6‏‎-digit code” –‎الوارد بواسطة رسالة قصيرة‎ “SMS”- ‎الى الرقم الخاص بالمستخدم لتفعيل تطبيق‎ ‎‎”Whatsapp”‎، وذلك لعدم قرصنة التطبيق، حتى وإن وردت هذه الرسالة من أشخاصٍ تعرفهم‎.‎

‎5-‎استخدام تطبيق‎ “Whatsapp” ‎الرسمي المتوفّر –حصراً- على متجرَي التطبيقات الرسميَين للأجهزة المُعتمدة‎”Google play” ‎أو‎ ‎‎”App store” ‎والذي يعتمد على معايير الحماية المطلوبة، وعدم استخدام أي إصدارات أخرى‎.‎

‎6-‎عدم الولوج إلى أي رابط مشبوه وغير موثوق يُرسَل من أرقام غريبة أو غير معروفة، والعمل فوراً على حظر‎ (Block) ‎هذه الأرقام‎.‎