قوى الأمن تحذّر قاطني هذه المناطق من التجول

أعلنت قوى الأمن الداخلي في بيان لها:

“بناء على نشرة الطقس الصادرة عن مصلحة الأرصاد الجوية، ستضرب موجة من الصقيع القارص المناطق التي يفوق ارتفاعها عن 700 م عن سطح البحر مما سيؤدي الى تشكل طبقة من الجليد على الطرقات خلال الليل وساعات الصباح الأولى.

لذلك، حذرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي قاطني هذه المناطق المذكورة من التجول قبل التأكد من حال الطرقات، مما قد يسبب انزلاقات وحوادث سير.

وذكرت المديرية العامة المواطنين بأنه يمكنهم مراجعة غرف العمليات على الرقم 112 بشكل دائم للاستفسار عن حال الطرقات، أو للإبلاغ عن أي طارئ”.

#قوى_الأمن الداخلي تحذّر قاطني هذه المناطق من التجوّل قبل التأكّد من حالة الطرقات بسبب تكوّن طبقة من الجليد. pic.twitter.com/3AhNnxDqpl — قوى الامن الداخلي (@LebISF) January 26, 2022