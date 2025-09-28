قوى الأمن تداهم أوكار القمار والمراهنات غير الشرعية

صدر عن المديريّة العـامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّـة، اليوم الأحد، بلاغ جاء فيه:

“واصل مكتب مكافحة القمار نشاطه خلال شهر أيلول 2025 في عدّة مناطق لبنانية، حيث نفّذ سلسلة من المداهمات التي استهدفت أماكن تُستخدم لألعاب القمار والمراهنات غير الشرعية”.

وأضاف البلاغ، “وقد أسفرت هذه العمليات عن توقيف /11/ شخصًا بجرائم تتعلّق بإدارة ألعاب القمار غير المرخّصة، أو تنظيمها، أو الترويج لها”.

وتابع، “كما ضُبطت أدوات تستخدم في هذه الأنشطة. كما تمّ تعميم بلاغات بحث وتحرٍّ بحقّ عدد من المتورّطين الفارّين”.

وختم البلاغ: “تأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها المكتب لمكافحة ظاهرة القمار غير الشرعي والحدّ من انتشارها، بالتنسيق مع القضاء المختصّ”.