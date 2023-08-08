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قوى الأمن: تراجع ملحوظ في مستوى الجرائم مُقارنةً مع الأشهر ذاتها من العام المنصرم

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 8 - أغسطس - 2023 10:15 صباحًا
عناصر من قوى الأمن

عناصر من قوى الأمن

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أعلنت المديرية العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة ما يلي:

تُعمّم المديرية العامّة لقوى الأمن الدّاخلي جدولًا إحصائيًّا حول بعض الجرائم الهامّة المُرتكبة خلال أول 7 أشهر من العام 2023، بحيث يوضح تراجعًا ملحوظًا مُقارنةً مع الأشهر ذاتها من العام المنصرم.

كما جرى توقيف/7,435/ شخصًا في خلال هذه الفترة.

كذلك، تجدر الإشارة إلى أنّه وفي خلال شهر تموز المنصرم، شهدت نسبة الجريمة تراجعًا عما كانت عليه من الشهر ذاته من العام الماضي بنسبة 36%.

وتؤكّد هذه المديريّة العامّة أنّه على الرّغم من الظّروف الصّعبة التي يمر فيها لبنان، فإنَّ عناصرها على أهبّة الاستعداد للقيام بواجباتهم الأمنيّة لتأمين حماية اللّبنانيين والسيّاح والمقيمين على مختلف الأراضي اللّبنانية، وذلك بالتّعاون والتّنسيق مع مختلف الأجهزة العسكرية والأمنيّة. وهي تدعوهم إلى التحلّي بروح المسؤولية من خلال التّعاون معها لجهة الإبلاغ عن الجرائم التي يشاهدونها على رقم الطوارئ /112/، وأن يحرصوا كلّ الحرص على تطبيق القوانين النّافذة واحترامها، فالأمن مسؤوليّة مشتركة.

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