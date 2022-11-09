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قوى الأمن تسلّمت هبة من الأدوية ستُوزَّع على السجون

منذ 59 ثانية
آخر تحديث: 9 - نوفمبر - 2022 8:50 مساءً
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تسلمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في سجن رومية المركزي، بتاريخ 4 الحالي، هِبة مقدّمة من جمعية “نضال لأجل الإنسان”، عبارة عن كميّة من الأدوية المزمنة ومسكّنات وأدوية أخرى.

وتسلّم الهِبة، باسم المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، رئيس مركز رومية الطّبي العميد الطبيب إبراهيم الحنّا، بحضور رئيسة الجمعية ريما صليبا، أمين السّر فريد محمود، نائب رئيسة الجمعية ماهر إزرافيل، وعدد من ضّبّاط السّجن.

وستُوزَّع كميات من هذه الهبة على مختلف السجون اللبنانية، انطلاقاً من السجن المركزي في رومية.

وتأتي هذه المبادرة كتقدمة من نقابة مصانع الأدوية في لبنان عبر الجمعية المذكورة، في إطار تخفيف الأعباء عن كاهل إدارة السجون في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

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